Geçtiğimiz gün doğum gününü kutlayan Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan yine yaptı yapacağını... Doğum günü yemeği için ünlü bir şefle anlaşan sosyetik ismin, on çeşit yemek için 8 Bin dolar (150 Bin TL) para ödediği iddia edildi...