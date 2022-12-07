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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın doğum günü masası 'yok artık' dedirtti!150 bin TL’lik masa

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın doğum günü masası 'yok artık' dedirtti!150 bin TL’lik masa
07.12.2022 11:28

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Geçtiğimiz gün doğum gününü kutlayan Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan yine yaptı yapacağını... Doğum günü yemeği için ünlü bir şefle anlaşan sosyetik ismin, on çeşit yemek için 8 Bin dolar (150 Bin TL) para ödediği iddia edildi...

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37 yaşına giren Aslıhan Doğan Turan geçtiğimiz gün aile arasında kutlama yapmıştı.




Lükse düşkünlüğüyle bilinen sosyetik isim her yaptığıyla da "Yok artık" dedirtiyor.




Evinde verdiği doğum günü yemeğinde birbirinden lezzetli yemekler yaptıran ünlü isim, bunun için de kesenin ağzını iyice açtı.




Dünya mutfağını evine getiren yenge, bu menüyü hazırlaması içinde ünlü bir şefle anlaştı. Aslıhan Doğan Turan'ın, hazırlanan masa için şefe yaklaşık 8 Bin dolar (150 Bin TL) para ödediği öne sürüldü.




İşte sosyetik yengenin 150 Bin TL'ye hazırlattığı doğum günü yemeği…

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