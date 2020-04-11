Arda Turan'ın eşi 6,5 aylık hamile Aslıhan Doğan: Gerekirse doğuma tek başıma girerim

'ARDA İLE KAVGA ETMEDİK'

"Karantinada 20. günümüz. Arda ile hiç kavga etmedik. Bu aralar yardım işlerine çok konsantre. Arda yardım işlerinin gizli kalmasından taraftar ama bu kez farkındalık yaratmak için böyle bir paylaşım yaptı. Çok zor durumda olan insanlar var. Allah bir an önce şifa versin."