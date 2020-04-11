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Arda Turan'ın eşi 6,5 aylık hamile Aslıhan Doğan: Gerekirse doğuma tek başıma girerim

Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan, ilk çocukları Hamza Arda Turan'ı 2018 yılında kucaklarına almıştı. Çift kısa bir süre sonra da ikinci bebeklerini beklediklerini açıkladı. Aslıhan Doğan Turan şu an 6,5 aylık hamile ve ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Aslıhan Doğan Turan, hakkında merak edilenleri anlattı. İşte o açıklamalar.

11.04.2020 14:13 - Son Güncelleme: 11.04.2020 14:13
Arda Turan'ın eşi 6,5 aylık hamile Aslıhan Doğan: Gerekirse doğuma tek başıma girerim

Aslıhan Doğan Turan 2.sayfa programına konuk oldu merak edilenleri anlattı.

"6,5 aya yaklaştı hamileliğim 4,5 kilo aldım. Bugünlerden önce hep spor yapıyordum. Karantina başlayınca ev hareketleriyle devam etmek zorunda kaldım. Hamza'da nasıl 8 kilo aldıysam bunu da öyle bitiririm gibi geliyor. Ben dikkat ediyorum ama özel bir menüm yok."

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Arda Turan'ın eşi 6,5 aylık hamile Aslıhan Doğan: Gerekirse doğuma tek başıma girerim

'BAKIMLIYIM'
"Ojelerimi kendim sürüyorum. Saçlarım düz olduğu için yıkayıp çıktığımda fönlü gibi oluyor. Karantinada bakım konusunda zorlanmıyorum."

Arda Turan'ın eşi 6,5 aylık hamile Aslıhan Doğan: Gerekirse doğuma tek başıma girerim

'HAMZA İLE VAKİT GEÇİRİYORUM'
"Bu süreçte Hamza ile bol bol vakit geçiriyorum. Dışarı çıkamadığımız için kendi bahçemizde zaman geçiriyoruz. Geçen gün beraber pizza yaptık. O bizi güldürüyor, biz onu... Çok eğlenceli bir çocuk."

Arda Turan'ın eşi 6,5 aylık hamile Aslıhan Doğan: Gerekirse doğuma tek başıma girerim

'ARDA İLE KAVGA ETMEDİK'
"Karantinada 20. günümüz. Arda ile hiç kavga etmedik. Bu aralar yardım işlerine çok konsantre. Arda yardım işlerinin gizli kalmasından taraftar ama bu kez farkındalık yaratmak için böyle bir paylaşım yaptı. Çok zor durumda olan insanlar var. Allah bir an önce şifa versin."

Arda Turan'ın eşi 6,5 aylık hamile Aslıhan Doğan: Gerekirse doğuma tek başıma girerim

'EVLİLİĞİM ÇOK GÜZEL'
"Ben hiçbir evlilik 4x4'lük değil demiştim. Sanki kendi evliliğim 4x4'lük değilmiş gibi manşetler atıldı. Çok şükür benim güzel bir evliliğim var."

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