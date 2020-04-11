Arda Turan'ın eşi 6,5 aylık hamile Aslıhan Doğan: Gerekirse doğuma tek başıma girerim
Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan, ilk çocukları Hamza Arda Turan'ı 2018 yılında kucaklarına almıştı. Çift kısa bir süre sonra da ikinci bebeklerini beklediklerini açıkladı. Aslıhan Doğan Turan şu an 6,5 aylık hamile ve ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Aslıhan Doğan Turan, hakkında merak edilenleri anlattı. İşte o açıklamalar.
11.04.2020 14:13
- Son Güncelleme: 11.04.2020 14:13
Aslıhan Doğan Turan 2.sayfa programına konuk oldu merak edilenleri anlattı.
"6,5 aya yaklaştı hamileliğim 4,5 kilo aldım. Bugünlerden önce hep spor yapıyordum. Karantina başlayınca ev hareketleriyle devam etmek zorunda kaldım. Hamza'da nasıl 8 kilo aldıysam bunu da öyle bitiririm gibi geliyor. Ben dikkat ediyorum ama özel bir menüm yok."
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