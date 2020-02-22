Arda Kural Tutunamayanlar dizisiyle setlere geri döndü! İşte Arda Kural'ın son hali... 22.02.2020 13:37

Eyvah Babam dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ve yerli Leonardo DiCaprio olarak anılan Arda Kural, çok zor günler geçirmişti. 2017 yılında Psikonevroz teşhisi konulan ve bir süre tedavi gördü. Sağlığına kavuşan Arda Kural setlere geri dönüyor. Tutunamayanlar dizisinde rol alacak olan Arda Kural'ın son hali şaşırttı.

'Eyvah Babam' dizisi ile ünlenen ve yerli Leonardo olarak tanınan Arda Kural, zor günleri geride bıraktı. 2017 yılında Psikonevroz teşhisi konulan ve bir süre tedavi gören Kural, setlere geri döndü.

Arda Kural, TRT ekranlarında izleyici ile buluşan 'Tutunamayanlar' dizisinin kadrosuna dahil oldu. Haberi 'Tutunamayanlar' dizisinin senarist ve yönetmenlerinden Osman Nail Doğan Twitter hesabından duyurdu.

Arda Kural, 2012 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde şizofreni tedavisi gördüğü haberleriyle gündeme gelmişti. Annesi Gülnur Kural'la birlikte Büyükçekmece'deki bir apartman dairesinde yaşayan oyuncu, maddi sıkıntılar nedeniyle yine zor günler geçirmişti.

Anne Gülnur Kural, ev sahibinin isteği üzerine eşyalarını alıp abisinin yanına taşındı. Arda Kural ise annesinin ısrarlarına rağmen evden ayrılmak istemedi. Boş dairede kalmaya devam eden eski oyuncu, geceleri de bahçedeki hamakta uyumaya başladı. Ancak komşuları, garip davranışları nedeniyle Kural'dan rahatsız olunca polise şikayette bulundu.

Arda Kural'ın çocukları korkuttuğunu öne süren komşuları, genç adamı bahçeden kovdu. Durumu öğrenince soluğu eski apartmanında alan Gülnur Kural ise mahalleyi ayağa kaldırdı. Komşularını bahçede toplayan Kural, "Oğlum benimle gelmiyor, çünkü burayı çok seviyor. Ben abimin evinde kalıyorum, ne yapayım param yok. Oğlumun kimseye zararı yok, buradan ayrılmak istemiyor sadece" diyerek serzenişte bulundu.

Arda Kural'ın boş evde kalan kıyafetleri, komşuları tarafından valizlere doldurulup apartmanın kapısına konuldu.

Arda Kural , "Evim yok artık. O yüzden sevdiğim Büyükçekmece insanlarını yakından görebildiğim bu kafede yaşayacağım. Sadece burada da değil, her yer benim evim. Şezlong dolu Büyükçekmece. Buralarda uyuyorum ama mutlu uyuyorum" açıklamasını yapmıştı...