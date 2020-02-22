Ece Erken fake Instagram hesapları canlı yayında bir bir ifşa oldu! Ne yaptın Ece... |Video 22.02.2020 13:57

Ünlü sunucu Ece Erken, programında telefonunun ekranını gösterirken fena yakalandı... Instagram'a 3 milyona yakın takipçisi bulunan Ece Erken, telefonunun ekranından bir şey göstermek istedi. O anda olanlar oldu. Ece Erken'in sahte hesapları bir anda ekrana yansıyınca, sosyal medyanın diline düştü.

Instagram hesabında 2.6 milyon takipçisi bulunan Ece Erken, 'Söylemezsem Olmaz' programında telefon ekranından bir görüntü göstermek istedi. Ancak bunun olacağını tahmin edemedi. Ece Erken'in telefonunun ekranı görüntüye geldiğinde, yanlışlıkla sahte hesaplarının bazılarının isminin göründü.

'MACERACİ, SEZAİKK, ASKKK' GİBİ SAHTE HESAPLARI VAR

Orijinal hesabının altında 'maceraci, 'sezaikk', askkkkkk' gibi sahte hesapların olduğu görülen Ece Erken, sosyal medyanın da diline düştü.

Daha önce de fake hesap vakaları yaşayan ünlü sunucu Ece Erken, söz konusu görüntülerin ardından Twitter'da gündem oldu. Binlerce Twitter kullanıcısı 'Ece Erken' ve 'Ece Erken Fake' etiketleri altında binlerce paylaşım yaptı.