Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Bige Önal tekne tatilinde! Dans eden ünlü çift kameraları görünce donakaldı

Aras Bulut İynemli ve güzeller güzeli sevgilisi Bige Önal tekne tatilinde! Dans eden ünlü çift kameraları görünce donakaldı! Final yapan dizisinin ardından Aras Bulut İynemli, sevgilisi Bige Önal ile birlikte ultra lüks motoryat tekneleriyle Göcek koylarında görüntülendi. Akşam saatlerinde lüks teknenin arka kısmına geçen Önal, arkadaş grubuyla sohbet ettiği sırada İynemli, telefonundan müzik açarak dans etti. Sevgilisine kısa bir süre eşlik eden Bige Önal ardından arkadaşlarıyla sohbetine devam ederken, ünlü çift bir anda donakaldı. Aras Bulut İynemli, gazetecilere görüntü vermemek adına her ne kadar önceden önlem alsa da tatil görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.