Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Bige Önal tekne tatilinde! Dans eden ünlü çift kameraları görünce donakaldı
Aras Bulut İynemli ve güzeller güzeli sevgilisi Bige Önal tekne tatilinde! Dans eden ünlü çift kameraları görünce donakaldı! Final yapan dizisinin ardından Aras Bulut İynemli, sevgilisi Bige Önal ile birlikte ultra lüks motoryat tekneleriyle Göcek koylarında görüntülendi. Akşam saatlerinde lüks teknenin arka kısmına geçen Önal, arkadaş grubuyla sohbet ettiği sırada İynemli, telefonundan müzik açarak dans etti. Sevgilisine kısa bir süre eşlik eden Bige Önal ardından arkadaşlarıyla sohbetine devam ederken, ünlü çift bir anda donakaldı. Aras Bulut İynemli, gazetecilere görüntü vermemek adına her ne kadar önceden önlem alsa da tatil görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.
28.06.2021 09:02
- Son Güncelleme: 28.06.2021 09:09
ARAS VE BİGE TEKNE TATİLİNDE!
Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Bige Önal tekne tatilinde! Dans eden ünlü çift kameraları görünce donakaldı!
'Çukur' dizisinin final yapmasının ardından Aras Bulut İynemli, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Bige Önal ile birlikte tatile çıktı. Ünlü çift, görüntülenmemek için bir dizi önlem alsa da başarılı olamadı.
Göcek koylarında görüntülenen ünlü çiftten Bige Önal, akşam saatlerinde lüks teknenin arka kısmına geçti ve arkadaş grubuyla sohbet etti. Bu sırada İynemli, telefonundan müzik açarak dans etti. Sevgilisine kısa bir süre eşlik eden Önal ise, sohbetine devam etti.
ZODYAK BOT İLE DEVRİYE
Teknelerine yaklaşan zodyak botları yakından inceleyen grup, gazeteciler için İynemli ve Önal'ı uyardı. Bununla da yetinmeyen grup, teknede görevli bir personeli zodyak bot ile devriyeye yolladı.
İynemli'nin teknenin içerisine girmesinin ardından çevrede gazeteci olduğunu öğrenince teknenin penceresini kapattığı görüldü. Alınan tüm önlemlere rağmen görüntülemekten kurtulamayan ünlü çiftin bu halleri, objektiflere böyle yansıdı.