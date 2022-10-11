Antalya'ya hayran kalan dünyaca ünlü aktör Jason Statham, Türkiye'den kopamadı!

Aksiyon filmlerinin sevilen oyuncusu Jason Statham, 2021 yılında 'Operation Fortune' filminin çekimleri için geldiği Antalya'ya adeta aşık oldu...







Çekimlerin ardından ülkemizden ayrılırken "Türkiye çok güzel bir ülke, Türk kültürü ve Antalya şehri beni çok etkiledi. Türk misafirperverliğini hiç unutmayacağım. En kısa sürede ailemle birlikte Antalya'ya tatile geleceğim" diyen dünyaca ünlü yıldız, Mayıs ayında büyük aşkı Rosie Huntington-Whiteley ve iki çocuğuyla yine Antalya'daki lüks bir otelde tatil yapmıştı.







Türkiye'den kopamayan Jason Statham'ın 10 gün önce gizlice geldiği Antalya'da yine geceliği 30 bin dolarlık lüks bir otelin kurşun geçirmez villasında ailesiyle tatilde olduğu ortaya çıktı.







EV YAPTIRMAYI PLANLIYOR

Dünyaca ünlü yıldızın yanında bu kez de bir diğer Hollywood yıldızı Hugh Grant ile eşi Anna Elisabet Eberstein vardı.







Jason Statham, çok sevdiği Antalya'ya tatil için gelmişken bir de yatırım yaptı. İleride yılın belirli zamanlarını ülkemizde geçirmek isteyen Jason Statham, Antalya'nın Kumköy beldesin de 13 dönümlük bir arazi almış.







Ünlü yıldız, buraya ev yaptırmak istiyormuş.







2010 yılından beri aşk yaşayan dünyaca ünlü yıldız ile eski Victoria's Secret meleği, Antalya'da fotoğraflarının çekilmemesi için güvenlik önlemleri aldırdı.