Çorum'dan Samsun'a giden Aykut Bektaş idaresindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Çaybaşı köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı kamyonla çarpıştı.







Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.





3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada minibüsteki yolculardan Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetti.







YARALANANLAR HASTANELERE KALDIRILDI

Yaralanan sürücü Bektaş ve minibüste bulunan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Filiz Özbek, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu ve Ceyhun Fersoy bölgeye sevk edilen ambulanslarla Merzifon ve Suluova Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

VALİ MASATLI YARALILARI ZİYARET ETTİ

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek, kazada yaralanan tiyatro ekibine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaret sonrası yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgi veren Vali Masatlı, şöyle konuştu: "Kazada maalesef 3 insanımızı kaybettik. Kaza sonucu 7 tiyatro ekibinden vatandaşımız da yaralandı. Bunlardan 2 tanesini Samsun'a sevk ettik. 1 tanesi taburcu oldu. 4 tanesi de şu an itibarıyla Sabuncuoğlu Araştırma Hastanemizde tedavi altındalar. Bunlardan 1 tanesinin durumu birazcık kritik. İleri bir tedavi için belki başka bir hastaneye de sevk edebiliriz. Ceyhun Bey ile de görüştüm şu an için kendisinin durumu iyi. Sadece ayakta tendonlarda bir sorun varmış. Diğer taraftan vücudunun farklı yerlerinde çok önemli olmayan bazı yaralar var. Tahmin ediyorum, birkaç güne kadar kendisini buradan taburcu ederiz. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk incelemede tiyatro ekibini taşıyan minibüsün süratli olduğu ve bu sürat neticesi aynı hatta seyreden TIR'a arkadan çarpması sonucu kazanın meydana geldiği yönünde şu an itibariyle tespitlerimiz var."

Eski eşi Melis İşiten ve diğer oyuncular hakkında bilgi veren Kaygılaroğlu şu ifadeleri kullandı: "Melis ile irtibat halindeyiz çok korktuk. Mesaj atanlar için Melis'in durumu iyi yaralı ama iyi… Hiçbir hayati tehlikesi, kalıcı bir şey yok. Ceyhun iyi aynı şekilde ufak tefek yaraları var tabii ki Sergen'in durumu biraz daha ağır bilgilerim bu kadar sağ olun."







Tiyatro oyuncularının dün Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu'nda "Başbelası" adlı tiyatro oyununu sahneledikleri öğrenildi.

Can pazarının yaşandığı kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Oyunculardan Ceyhun Fersoy'un, kaza öncesi sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Merhaba sevgili dostlar. Bugün turnemizin 7. günü. Yarın İstanbul'a dönüyoruz. Çok güzel bir turne geçirdik. Başta Jest Tiyatro'ya ve ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sizlere ulaşmaya devam edeceğiz." sözleri yer aldı.

Kazada hayatını kaybeden oyuncu Tolga Güleryüz...

"BUGÜN DE DOLUYUZ"

Paylaşımında "Başbelası" oyununun izleyiciden ilgi gördüğünü anlatan Fersoy'un, "Çorum'dayız, bugün de doluyuz. Üç bin küsur kişiye ulaştık. Ulaşmaya da devam edeceğiz. Tiyatro iyi ki varsın." ifadeleri dikkati çekti.

Çorum'dan Samsun'a giden Aykut Bektaş idaresindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı kamyonla çarpışmış, kazada minibüsteki tiyatro ekibinden Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetmişti.

Yaralanan sürücü Bektaş ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Filiz Özbek, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu ve Ceyhun Fersoy, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılmıştı.