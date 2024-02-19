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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024, 18:39 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2024, 18:39

Altın Küre'ye 'Oppenheimer' damgası! Ünlü yıldızlar kıyafetleriyle göz doldurdu

81. Altın Küre Ödülleri, ihtişamlı törenle sahiplerini buldu. “Oppenheimer” filmi adete ödülleri silip süpürdü. Dünyaca ünlü yıldızlar da kıyafetleriyle göz doldurdu.

Geçen yıl Hollywood'u sarsan senarist ve oyuncu grevi sebebiyle Ocak 2024'e ertelenen Altın Küre Ödülleri, önceki gece sabaha karşı düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Komedyen Jo Koy'un sunumuyla gerçekleşen, "Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından" verilen 81. Altın Küre Ödülleri'nde televizyon dalında Succession, gecede En İyi Drama dizisi dahil, dört ödülle ayrıldı.

The Bear ve Beef dizileri de üçer ödül aldı.

BARBIE'YE İKİ ÖDÜL!
Sinema dalında ise En İyi Film dahil beş ödülle Oppenheimer başı çekti. En çok adaylığı alan Barbie ise sadece iki ödülün sahibi oldu. En İyi Animasyon ödülünü kazanan The Boy and the Heron olurken, Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülünü de Cillian Murphy aldı. Sinema kategorisinde En İyi Yönetmen ödülünü Oppenheimer ile Christopher Nolan kazandı.

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