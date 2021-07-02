Alişanın kardeşinin durumu son dakika! Selçuk Tektaş'tan haber var son sağlık durumu açıklandı

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan haber var! Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda olan Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumunun kritik olduğunu açıklamıştı. Demet Akalın sosyal medyadan Selçuk Tektaş için dua isterken, fantezi müziğinin ünlü isimlerinden Yaşar İpek de meslektaşı Alişan'dan kardeşinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Yoğun bakımda entübe edilen kardeşinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Selçuk Tektaş'a son olarak yengesi Buse Varol hastane bahçesinden seslendi. Alişan'ın eşi Buse Varol "Tam kapının önünde bekliyoruz ve bizi hissettiğini biliyoruz..." sözleri ile paylaşımda bulundu.

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan geçtiğimiz günlerde kötü haber gelmiş, ünlü ismin koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti. Durumu ağırlaşan Selçuk Tektaş, hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Selçuk Tektaş'a son olarak yengesi Buse Varol hastane bahçesinden seslendi.

Alişan'ın eşi Buse Varol "Tam kapının önünde bekliyoruz ve bizi hissettiğini biliyoruz... Canım Selçuğum..." sözleri ile paylaşımda bulundu.

Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Son olarak fantezi müziğinin ünlü isimlerinden Yaşar İpek, meslektaşı Alişan'ı ve koronavirüse yakalandıktan sonra durumu kritik olan sanatçının kardeşi Selçuk Tektaş'ı ziyaret etti.

Yaşar İpek, Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"ÇOK ŞÜKÜR GÜZEL HABERLER VAR"

Müjdeli bir haber veren İpek, doktorların sıkı takipte olduğu 41 yaşındaki Selçuk Tektaş'ın bazı reaksiyonlar gösterdiğini söyledi.

Yaşar İpek, "Selçuk'un bu durumu tedavinin gelişimi açısından çok önemli, o yüzden hepimiz dua edelim" şeklinde konuştu.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Geçtiğimiz hafta Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, hastane önünde gözyaşlarına boğulurken, Alişan ve kayınvalidesi kendisini teselli etmeye çalışmıştı.

Kardeşinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Alişan, "İnanın konuşabilecek durumda değilim. Durumu çok kritik. Dua istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM KARDEŞİM"

12 Mayıs'ta kardeşinin doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla ünlü şarkıcı, duygulandıran mesajı ile dikkat çekmişti.

"Eliz'le Burak senin gibi bir amcaları olduğu için çok şanslılar. Ben de senin gibi bir kardeşim olduğu için, arkandan hep güzel sözler duyduğum için, beni ve ailemizi her zaman gururlandırdığın için biz de çok şanslıyız. Seni çok seviyorum kardeşim."