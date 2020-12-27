Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medyayı salladı! 'Kızlarıyla aynı yaş gibi duruyor...'

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medyayı salladı! Takipçileri, 'Kızlarıyla aynı yaş gibi duruyor...' yorumları ile Havva Hanım'dan bahsediyor. Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan Aleyna Tilki'nin annesi, genç görünümü ile dikkat çekiyor. Biri 15 diğeri 20 yaş olmak üzere iki genç kıza sahip olan anne Öztel, Aleyna Tilki'nin ablası gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde mini etekli kostümüyle tepki çeken Aleyna Tilki'nin pabucunu bu kez annesi dama attı. İşte sosyal medyanın konuştuğu genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi ve ünlülerin anneleri...

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'i görenlerin ağzı açık kaldı. 'Kızlarıyla aynı yaş gibi duruyor...' dedirten Havva Hanım, geçtiğimiz günlerde kızları ve yakın dostlarıyla evde kutladığı yeni yaş gününü, "İyikilerim. Bu sene bir değişiklik yapıp 28 yaş geleneğini bozuyor ve 32 (42) parantez içi okunmaz yaşımı kutluyoruz ve tabii ki yanımda iyikilerimle. Doğum günümü kutlayan ve beni bana özel hissettiren herkese teşekkür ederim" notuyla kutladı.