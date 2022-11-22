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Aleyna Tilki mini etekli kıyafetiyle gecelere aktı! Meğer 2 gündür partiliyormuş!

Aleyna Tilki mini etekli kıyafetiyle gecelere aktı! Meğer 2 gündür partiliyormuş!
22.11.2022 15:19

OTOMATİK OYNAT

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Önceki gün Etiler'deki bir mekanda görüntülenen Tilki'nin, giydiği mini etekle başı derde girmişti. Tilki'nin çekiştirerek kapatmaya çalıştığı minisi kalça kısmına kadar açılmıştı... Aleyna Tilki yine aynı kıyafetlerle, aşırı alkollü bir şekilde görüntülendi. Aşırı alkollü olan ve bir önceki gece giydiği kıyafetlerin aynısı üzerinde olduğu için kameralardan yüzünü çantası ile saklayan şarkıcının, iki gündür sürekli partilerde olduğu ve eve gitmediği için üzerini değiştiremediği öğrenildi. Ayrıntıları 2 sayfa programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel yorumlayıp aktardı.

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