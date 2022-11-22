5 bin dolarlık aşk! Mehmet Dinçerler'in Rawan Bin Hussain’e görüşmek için para verdiği iddia edildi

Hadise ile yaklaşık 4.5 aylık evliliğini 30 Eylül'de bitiren Mehmet Dinçerler, hızlı davranmıştı. Dinçerler, ortak bir arkadaşlarının düğününde tanıştığı Kuveytli model Rawan Bin Hussain ile yakınlaştı. Sürpriz ikilinin daha sonra da Maçka'daki bir otelde buluşmaları samimiyetin ilerlediğini gözler önüne serdi. Hatta Rawan Bin Hussain, sosyal medyasından da 50 bin TL'lik lüks bir çanta ile dev bir buketi paylaşarak Dinçerler'in kendisine yaptığı jestlerle şov yaptı.



BEKLENEN HAMLE GELDİ

Güzel model ülkesine döndükten sonra da sosyal medyada takipleşmeyi sürdüren ikili, önceki gün karşılıklı takibi bıraktı. Beklenen bu hamle üzerine de dedikodu kazanı kaynadı. İddiaya göre Mehmet Dinçerler ile arkadaşları aracılığıyla tanışan ünlü model Rawan Bin Hussain, Dinçerler'in 5 bin dolarlık teklifi üzerine iş adamıyla aşk yaşıyormuş gibi yaptı!



Dinçerler'in Kuveytli model sayesinde boşanma sonrası çıkan "replika yüzük" ve "motor süpürgeyi aldı" dedikodularını unutturmayı amaçladığı söyleniyor. Hadise, Dinçerler'den boşandıktan sonra servetine servet katmıştı.