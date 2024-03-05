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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 05 Mart 2024, 10:47 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2024, 10:47

Aleyna Kanko'nun silahlı pozuna gözaltı!

Adana'da lüks otomobilde tabancayla poz veren sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko Çukurova'da gözaltına alındı.

Adana'da lüks otomobilde tabancayla poz veren sosyal medya fenomeni kadın gözaltına alındı.

Sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko, lüks bir otomobilin içinde elindeki tabancayla poz verip, çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Adana Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, hızla yayılan ve tepki çeken görüntüleri ihbar kabul etti. Ekipler, Aleyna Kanko'yu Çukurova ilçesindeki evinde gözaltına aldı. Emniyete götürülen Aleyna Kanko ifadesinde, görüntülerin eski olduğunu söyleyerek, "Otomobil ve silah bana ait değil. Arkadaşıma ait tabancayı, kurusıkı zannediyordum" savunması yaptı. Aleyna Kanko, sorgusunun ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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