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Alemin Kralı'nın Oben'i Birsu Demir'den pencere önünde iç çamaşırlı poz

Alemin Kralı'nın Oben'i Birsu Demir'den pencere önünde iç çamaşırlı poz
01.03.2021 13:02
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Alemin Kralı'nın Oben'i düğmelerini açtı pencerenin önünde iç çamaşırıyla poz verdi! Birsu Demir'in son halini görenler şaştı kaldı. Alemin Kralı dizisi bir dönem büyük bir beğeniyle takip ediliyordu. Dizide Şafak Sezer, Oya Başar ve Evrim Akın gibi isimler rol alıyordu. Alemin Kralı'nda çocuk oyuncu olan Birsu Demir, Oben karakteriyle hafızalara kazındı. 14 Mayıs 1999 doğumlu Birsu Demir, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla görenleri şaşırtıyor. İşte başta Alemin Kralı'nın Oben'i Birsu Demir olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi.


Alemin Kralı'nın Oben'i düğmelerini açtı pencerenin önünde iç çamaşırıyla poz verdi! Birsu Demir'in son halini görenler şaşırıyor...'Alemin Kralı' dizisinde canlandırdığı Oben karakteri ile hafızalara kazınan Birsu Demir, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Kasım ayında denize giren Birsu, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmış ve yorum yağmuruna tutulmuştu.

Bu kez de gömleğinin düğmelerini açtığı ve iç çamaşırının gözüktüğü pozu Instagram hesabından paylaşan Birsu Demir'in son hali sosyal medya gündeminde yerini aldı.

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