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Ajda Pekkan villasını 30 bin TL'ye temizletti! İşte Süperstar Ajda Pekkan'ın Bahçeköy'deki minik sarayı

Ajda Pekkan villasını 30 bin TL'ye temizletti! İşte Süperstar Ajda Pekkan'ın Bahçeköy'deki minik sarayı

01.04.2020 15:14

Ajda Pekkan Bahçeköy'deki villasında kendisini karantinaya aldı. Corona virüs nedeniyle ilk olarak evini iç - dış dezenfekte ettiren ve evden çıkmayan Pekkan, 700 metrekarelik villasını 30 bin TL'ye temizletti! Sesi, yorumu ve oyunculuğu ile milyonların sevgisini kazanan 74 yaşındaki Ajda Pekkan corona virüs tedbirleri kapsamında karantinada 21'inci gününü doldurdu. Peki, corona virüsten korunmak için Ajda Pekkan, Bahçeköy'deki minik sarayında neler yaptı? İşte Süperstar Ajda Pekkan'ın villası...


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