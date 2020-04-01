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Ajda Pekkan villasını 30 bin TL'ye temizletti! İşte Süperstar Ajda Pekkan'ın Bahçeköy'deki minik sarayı
Ajda Pekkan villasını 30 bin TL'ye temizletti! İşte Süperstar Ajda Pekkan'ın Bahçeköy'deki minik sarayı
Ajda Pekkan Bahçeköy'deki villasında kendisini karantinaya aldı. Corona virüs nedeniyle ilk olarak evini iç - dış dezenfekte ettiren ve evden çıkmayan Pekkan, 700 metrekarelik villasını 30 bin TL'ye temizletti! Sesi, yorumu ve oyunculuğu ile milyonların sevgisini kazanan 74 yaşındaki Ajda Pekkan corona virüs tedbirleri kapsamında karantinada 21'inci gününü doldurdu. Peki, corona virüsten korunmak için Ajda Pekkan, Bahçeköy'deki minik sarayında neler yaptı? İşte Süperstar Ajda Pekkan'ın villası...
01.04.2020 13:44
- Son Güncelleme: 01.04.2020 13:51
74 yaşındaki ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, 21 gündür evinde karantinada. 700 metrekarelik villasının her köşesi dezenfekte ettiren Pekkan, daha bir sürü değişiklik yaptı. Misafir dahi kabul etmeyen Ajda Pekkan'ın, Bahçeköy'deki villasında yaptığı değişiklikler:
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"30 BİN TL'YE TEMİZLİK"
- 700 metrekarelik villasını içten ve dıştan temizletmek 30 bin TL'ye mal oldu.
"BİBLOLAR KALKTI"
- Evdeki aksesuar, biblo, halı gibi eşyaları depoya kaldırttı. Dekarosyonu değiştirdi.
- Salon, yatak odası ve banyosu her gün ilaçlı sularla temizleniyor.
2 YARDIMCISI DA MASKEYLE GEZİYOR
- 2 yardımcısı da maske kullanıyor. Evde de sosyal mesafe kuralına uyuyorlar.
- Her sabah 1 saat koşu bandında yürüyor, jimnastik hareketlerinin ardından 30 dakika yoga yapıyor.
EVE KİMSE ALINMIYOR
- Sahne performansını korumak için 1 saat nota, ses açma, repertuvar çalışıyor.
- Evde doğal yollarla hazırlanan maskeler yapıyor.
- Bol bol film izliyor.