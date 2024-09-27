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Ahu Tuğba'nın naaşı Türkiye'de! Kızı Anjelik Calvin annesinin son anlarını anlattı!
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Ahu Tuğba'nın naaşı Türkiye'de! Kızı Anjelik Calvin annesinin son anlarını anlattı!

Giriş Tarihi: 27 Eylül 2024, 21:52 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2024, 21:52

ABD'de hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ahu Tuğba'nın cenazesi İstanbul'a getirildi. Kızı Anjelik Calvin, annesinin ölümünde migren ilacının rolü olduğunu iddia etti. Annesiyle yaşadığı son anları anlatan Calvin, Tuğba'nın Türkiye'ye gömülmek istediğini söyledi. Cenaze töreni Teşvikiye Camii'nde yapılacak.

Ünlü sinema oyuncusu Ahu Tuğba, ABD'nin Miami kentinde 1 Eylül'de hayatını kaybetmişti. KOAH hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenilen Tuğba'nın cenazesi, THY'nin Miami-İstanbul seferiyle İstanbul'a getirildi. Annesinin naaşını teslim alan kızı Anjelik Calvin, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Migren İlacının Ölümüne Sebep Olduğunu Düşünüyorum"

Kargo terminalinde duygusal anlar yaşayan Anjelik Calvin, annesinin ölümünde migren ilacının etkili olabileceğini söyledi. Calvin, "Ateş düşürücü migren ilacını aç karnına aldı ve üzerinde yazıyor, birden fazla alınırsa kanamaya sebep olabilir diye. Annemin ölümünde migren ilacından şüpheleniyorum" ifadelerini kullandı.

"Anne, Ölürsem Beni Türkiye'ye Göm"

Calvin, annesiyle yaşadığı son anları gözyaşları içinde anlattı. Tuğba'nın, ölmeden önce kızıyla yaptığı konuşmada, "Kızım, ölürsem beni Türkiye'ye göm. Beni burada bırakma" dediğini aktardı. Calvin, annesini hastaneye götürmek istese de Tuğba'nın iyi olduğunu söyleyip uyuduğunu, ancak daha sonra annesinin hayatını kaybettiğini fark ettiğini belirtti.

Cenaze Töreni Teşvikiye Camii'nde Yapılacak

Ahu Tuğba'nın cenazesi, 28 Eylül Cumartesi günü saat 11.00'de Beyoğlu Atlas Sineması'nda yapılacak anma töreninin ardından Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip toprağa verilecek. Anjelik Calvin, annesinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Annemi dualarla uğurlayalım" diyerek herkesi cenaze törenine davet etti.

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