Isparta'da İHH gönüllüleri kanyonda mahsur kaldı: 1 kişi öldü, 10 kişi için kurtarma çalışması
Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da eğitim sırasında mahsur kalan 14 kişilik İHH gönüllü grubundan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Gruptaki 3 kişi kurtarılırken kanyonda mahsur kalan 10 kişinin yeri tespit edildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilen kişilerin tahliyesi için gece ara verilen kurtarma çalışmalarına yeniden başlandı. Bölgede 115 personel görev yapıyor.
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel