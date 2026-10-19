İzmir Menderes'te otobüsten inen aileye minibüs çarptı: Mehmet Hüseyin ve Zeynep Altun hayatını kaybetti

Uludağ'da kar ve sis sürprizi: Sıcaklıklar düştü oteller bölgesi karla kaplandı

İstanbul'a yağmur ne zaman gelecek? Meteoroloji 23 Ekim Cuma gününü işaret etti

İstanbul'a yağmur ne zaman gelecek? Meteoroloji 23 Ekim Cuma gününü işaret etti