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Gaziantep'te kar maskeli 3 soyguncu kuyumcuyu bastı: 5 milyon 650 bin TL'lik altın çaldılar

Gaziantep'te kar maskeli 3 soyguncu kuyumcuyu bastı: 5 milyon 650 bin TL'lik altın çaldılar

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Gaziantep'in Perilikaya Mahallesi'nde bir kuyumcuya giren kar maskeli ve silahlı 3 şüpheli, iş yeri sahibi Mehmet Erdem'e biber gazı sıktıktan sonra bir el ateş açtı. Şüpheliler, 850 gram altını alarak kaçtı. Çalınan altınların değerinin 5 milyon 650 bin TL olduğu belirtildi. Soygun anları güvenlik kameralarına yansırken polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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