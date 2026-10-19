Gaziantep'te kar maskeli 3 soyguncu kuyumcuyu bastı: 5 milyon 650 bin TL'lik altın çaldılar
Gaziantep'in Perilikaya Mahallesi'nde bir kuyumcuya giren kar maskeli ve silahlı 3 şüpheli, iş yeri sahibi Mehmet Erdem'e biber gazı sıktıktan sonra bir el ateş açtı. Şüpheliler, 850 gram altını alarak kaçtı. Çalınan altınların değerinin 5 milyon 650 bin TL olduğu belirtildi. Soygun anları güvenlik kameralarına yansırken polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam