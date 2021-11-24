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Ahmet Dursun eşi Asena Demirbağ ile boşandı! Asena 'o istedi açıklamayı da o yapsın' dedi gerçek ortaya çıktı

Ahmet Dursun eşi Asena Demirbağ ile boşandı! Asena 'o istedi açıklamayı da o yapsın' dedi gerçek ortaya çıktı
24.11.2021 16:22
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Beşiktaş’ın eski futbolcusu Ahmet Dursun eşi Asena Demirbağ ile boşandı! 2019 yılında Asena Demirbağ ile nikah masasına oturan ve bir çocuğu olan Ahmet Dursun, duruşma sonrası yaptığı açıklama ile dikkat çekti. Boşanmanın ardından bir magazin programına katılan Asena Demirbağ, "Ben ailemi karşıma almıştım. Yarı yolda kalmış hissediyorum" dedi. Peki, "Ben elimden gelen her şeyi yaptım" diyen ve duruşma sonrası 'Boşanmayı o istedi, açıklamayı da o yapsın" sözleri ile gündeme gelen Asena Demirbağ ile Ahmet Dursun neden ayrıldı? İşte sürpriz boşanmanın detayları...

Magazin Videoları

Ahmet Dursun, 2019 yılında Asena Demirbağ ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk bebekleri geçtiğimiz yıl mart ayında dünyaya geldi. Aralarındaki 19 yaş farka rağmen mutlu bir evlilik süren ikili sürpriz bir şekilde boşanma kararı aldı.

BOŞANACAKLARINI DUYURDULAR

Aralarındaki 19 yaş farka rağmen mutlu bir evlilik süren ikili sürpriz bir şekilde boşanma kararı aldığını televizyon programından duyurmuştu. Asena Demirbağ, "Çocuğumu babasız büyütmek istemiyorum. Boşanmaya gönlüm razı değil." demişti. Ahmet Dursun ise; "Farklı karakterlerdeyiz, fikir ayrılığı yaşadık" demişti.

BOŞANDILAR

Boşanma kararı alan çift İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. İkili, bugün anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Kız çocuklarının velayeti anne Asena Demirbağ'da kalırken Ahmet Dursun'un kızı için 7 bin TL, eski eşi için ise 3 bin TL nafaka ve 8 bin TL tazminat ödemesine karar verildi.

"HAYIRLISI BU"

Duruşma sonunda Asena Demirbağ "Boşanmayı o istedi açıklamayı o yapsın" dedi. Ahmet Dursun, "Fikir ayrılığı yaşıyorduk. Resmiyette de bitti artık. Bir çocuğumuz var onun için görüşmeye devam edeceğiz. Hayırlısı bu." şeklinde konuştu.

"AHMET BENİ YARI YOLDA BIRAKTI!"

Boşanmanın ardından 2. Sayfa programına bağlanan Asena Demirbağ gözyaşlarına boğuldu. Boşandığı için üzgün olduğunu belirten Demirbağ şu açıklamayı yaptı:

"Yani çok üzgünüm böyle olmamalıydı. Ortada küçük bir çocuk varken boşanmak bu kadar kolay olmamalı. Ben boşanmayı istemedim bunu daha önce de söyledim. Bazı şeyler var, hiçbir şey gözüktüğü gibi değil ama kızım için böyle olması gerekiyor. Boşanmaya razı değildim kabul etmek zorunda kaldım çok üzgünüm. Ben ailemi karşıma almıştım. Ona çok inandığım için çok sevdiğim için. Yarı yolda kalmış hissediyorum."

"Ben elimden gelen her şeyi yaptım" diyen Asena Demirbağ açıklamasının devamında "Benim içim her zaman rahat. Daha sonrasında affı olmayacak şeyler oldu. İkimiz için en hayırlısı olur. Umarım en iyi şekilde babalığını yapar" dedi.

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