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Afra Saraçoğlu’nun sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer yakışıklı oyuncuymuş…

Afra Saraçoğlu’nun sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer yakışıklı oyuncuymuş…
23.09.2022 22:09 - Son Güncelleme: 23.09.2022 22:10

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Hikayesi psikiyatr Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncunun özellikle aşk hayatı araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun uzun bir süredir Karagül'ün yıldızıyla aşk yaşadığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Afra Saraçoğlu'nun kendisi gibi çok ünlü olan sevgilisi kimmiş...

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