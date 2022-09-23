Afra Saraçoğlu’nun sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer yakışıklı oyuncuymuş…

Hikayesi psikiyatr Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncunun özellikle aşk hayatı araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun uzun bir süredir Karagül'ün yıldızıyla aşk yaşadığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Afra Saraçoğlu'nun kendisi gibi çok ünlü olan sevgilisi kimmiş...