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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023, 10:02 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023, 10:08

Afra Saraçoğlu’ndan Mert Ramazan Demir sözleri: "Sadece iş arkadaşıyız’’

Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu, dizideki partneri Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşka yelken açmış, magazin gündemine yansıyan pek çok iddianın ardından çift, çıktıkları tatilde dudak dudağa görüntülenmişti. Dizileri başladıkları günden bu yana attıkları her adım çok konuşulan çift cephesi epey karışıktı son dönemde. İkilinin ayrıldığı hatta sette kavga ettiği yazılıp çizilmişti. İddialara son noktayı Afra Saraçoğlu koydu. Saraçoğlu, ayrılığı bakın hangi sözlerle duyurdu.

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