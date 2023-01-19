Afra Saraçoğlu 'Normal ilişki yaşandı bitti' lafını duydu hızını alamadı silip attı! Mert Yazıcıoğlu'nun sözleri sonrası 'Al sana normal ilişki' hamlesi
Dizisinin başlamasıyla adı sevgilisi Mert Yazıcıoğlu yerine, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le daha sık anılmaya başlayan Afra Saraçoğlu'dan, Yazıcıoğlu hamlesi geldi... Geçtiğimiz günlerde ayrıldıklarını açıklayan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu çifti ortak bir açıklama yapmış ve birlikteliklerini sonlandırmıştı. Yazılanlardan, çizilerden günler sonra Mert Yazıcıoğlu yaptığı açıklamada 'Normal bir ilişkiydi, yaşandı ve bitti' sözlerini kullanmıştı. Bu sözlerden günler sonra Saraçoğlu'ndan flaş bir hamle geldi. İşte haberin detayları...
Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle izleyici karşısına çıkan Afra Saraçoğlu, 2018 yılında meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak bu aşk geçtiğimiz günlerde sona ermiş, Mert Yazıcıoğlu 'Normal bir ilişkiydi, yaşandı ve bitti' demişti. Bu sözlerden çok kısa bir süre sonra Afra Saraçoğlu'dan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...
Mert Yazıcıoğlu'nun 4 yıldır birlikte olduğu Afra Saraçoğlu ile ayrılarak rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşamaya başladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
"MERT ROL ARKADAŞIM"
Hafsanur Sancaktutan da söz konusu iddialara "Hakkımda çıkan magazin haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Mert Yazıcıoğlu benim rol arkadaşımdır, sette de set dışında da görüşmekten mutlu olduğum biridir. Yılın son günü bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm. Yeni yılda herkese güzellikler diliyorum" şeklinde yanıt vermişti.
Yazıcıoğlu, yaşanan tartışmanın ardından bir hafta önce ilişkisine nokta koyarak, Afra Saraçoğlu'ndan ayrıldı ve Uskumruköy'de birlikte yaşadıkları evi terk etti.