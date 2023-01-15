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Afra Saraçoğlu ile ayrılan Mert Yazıcıoğlu'ndan gecelerde bomba görüntü! Sosyal medya yıkıldı: "Ayrılık acısı kalmamış"

Afra Saraçoğlu ile ayrılan Mert Yazıcıoğlu'ndan gecelerde bomba görüntü! Sosyal medya yıkıldı: "Ayrılık acısı kalmamış"
15.01.2023 16:32

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Afra Saraçoğlu ile ayrılan Mert Yazıcıoğlu'ndan gecelerde bomba görüntü! Sosyal medya yıkıldı, "Ayrılık acısı kalmamış" yorumları havada uçuştu. 2018 yılından bu yana meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşayan Afra Saraçoğlu'nun rol aldığı dizideki arkadaşı Mert Ramazan Demir ile günlük hayatındaki samimi halleri magazin gündeminde 'ihanet mi var?' sorusunu da beraberinde getirmişti. Hatta bu yakınlık Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı Kubilay Aka'yı da rahatsız etmiş ve iddiaya göre taraflar arasında gerginlik yaşanmıştı. Ardından Mert Yazıcıoğlu'nun da rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşamaya başladığı iddiası herkesi şaşkına çevirmişti. Afra Saraçoğlu ile ayrılan Mert Yazıcıoğlu'nun arkadaşlarıyla eğlendiği anların görüntüsü magazin gündemine bomba gibi düştü.

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