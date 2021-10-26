Adnan Oktar'ın yeni hali ifşa oldu! Cezaevi fotoğrafı şaşırttı: Yeni imaj mı fotoşop mu?

Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan, hükümlü olarak da Edirne Cezaevi'nde yatan Adnan Oktar'ın imaj değiştirdiği ortaya çıktı.



SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Sakallarını uzatan Oktar'ın yeni halini, 'kedicik' ismiyle bilinen kadın müritleri tarafından sosyal medya hesaplarından paylaştı.





Ebru Yılmaz Atilla adlı bir hesap, söz konusu fotoğrafın tarihinin 12 Ekim 2021 olduğunu yazdı.





Oktar hayranları ise fotoğrafı paylaşarak övgü dolu ifadelerde bulundular.

FOTOŞOP MU?



Öte yandan paylaşılan fotoğrafın sakal kısmının fotoşop olabileceği konuşuluyor.

BABUNA DA YENİ İMAJ YAPMIŞTI

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik operasyon kapsamında tutuklanan ve 186 yıl hapis cezasına çarptırılan Oktar Babuna'nın cezaevi fotoğrafları sosyal medyaya yansımıştı. Lösemi olduğu bahanesiyle yüzbinlerce kan örneğini ABD Almanya'ya taşıyan Babuna, cezaevinde kendisine yeni imaj yaptı.