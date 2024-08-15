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Adana 'Sıfır Bir' dizisinin Tümer Abi'sine silahlı saldırı! Taner Adakaner hastaneye kaldırıldı!
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Adana 'Sıfır Bir' dizisinin Tümer Abi'sine silahlı saldırı! Taner Adakaner hastaneye kaldırıldı!

Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024, 17:18   |   Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2024, 17:18

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde bulunan 'Sıfır Bir' dizisinin Tümer Abi'si Taner Adakaner, sahibi olduğu paça salonuna giren silahlı saldırgan tarafından sırtından vurularak hastaneye kaldırıldı.

Adana'da dizi oyuncusu Taner Adakaner, sahibi olduğu paça salonuna giren silahlı saldırgan tarafından sırtından vurularak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre dizi oyuncusu Taner Adakaner'in sahibi olduğu paça salonuna koşarak giren bir şüpheli, Adakaner'e çay içtiği esnada ateş etti. Sırt bölgesine kurşun isabet eden Adakaner, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Özel bir araçla kaldırılan Adakaner'in ameliyata alındığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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