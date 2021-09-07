Haberler Magazin Videoları Acun Ilıcalı'yı daha önce hiç böyle görmediniz! İşte Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan DJ performansı...

Acun Ilıcalı'yı daha önce hiç böyle görmediniz! İşte Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan DJ performansı...

Acun Ilıcalı'yı daha önce hiç böyle görmediniz! İşte Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan DJ performansı...
07.09.2021 18:28 - Son Güncelleme: 07.09.2021 18:35
Ana Sayfa 01:15
GOL | Batman Petrolspor 0-1...
Ana Sayfa 04:27
Tüm dünyayı etkisi altına alan...
Ana Sayfa 06:19
Lafarge DEAŞ'ı finanse etti
Ana Sayfa 00:48
14 yıl hapisle aranan hükümlü...
Ana Sayfa 02:46
Gram altın ne kadar, çeyrek...
Ana Sayfa 00:20
Dilan Çiçek Deniz yatak...
Ana Sayfa 04:00
Palu ailesi davasında karar...
Ana Sayfa 06:08
Ölümle burun buruna! 400 bin...
Ana Sayfa 03:09
TURKOVAC’tan güzel haber
Ana Sayfa 04:41
Gece yarısı dehşeti yaşadılar!
Ana Sayfa 06:03
Tablo gibi ama meşakkatli! İki...
Ana Sayfa 01:43
İstanbul'da ders zili çaldı...

Acun Ilıcalı'yı daha önce hiç böyle görmediniz! DJ performansı ile sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Acun Ilıcalı 52 yaşında. TV 8 ekranlarına getirdiği yapımlarla adından söz ettiren Acun, özel hayatıyla da yakından takip edilen bir isim. Son olarak Survivor sunuculuğunu üstenen Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini Şeyma Subaşı'yla yaptı. Başından 3 evlilik geçen Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilıcalı 31, Leyla Ilıcalı 17, Yasemin Ilıcalı 14 ve Şeyma Subaşı'ndan olan en küçük kızı Melisa 8 yaşında. Hakkında bu detaylar bilinen Acun Ilıcalı'nın bir kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? İşte Acun Ilıcalı'nın şaşırtan gerçekleri...


Acun Ilıcalı'yı daha önce hiç böyle görmediniz! İşte Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan DJ performansı...

Acun Ilıcalı'yı daha önce hiç böyle görmediniz! İşte Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan DJ performansı...

Magazin Videoları
SON DAKİKA