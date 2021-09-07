Yasmin Erbil karavandan paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı

Yasmin Erbil karavandan paylaştı! Geçtiğimiz Şubat ayında Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu Nergis Kumbasar, Mehmet Ali Erbil'le olan evliliğinden dünyaya gelen 25 yaşındaki kızı Yasmin'in oyuncu olacağını, "Yeteneği olmasa söyler, başka bir işe yönlendirirdik" sözleri ile açıklamıştı. Bir dizi ile anlaşan Yasmin, setten fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmiyor. Instagram paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren Yasmin Erbil bu kez de yarı çıplak karavan halleri ile gündeme bomba gibi düştü. İşte o pozlar…