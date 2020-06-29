Petek Dinçöz şimdiki hali ile şoke etti! Ünlü isim tanınmaz hale geldi! 'İnşallah hasta değildir'

29.06.2020 10:10

Petek Dinçöz'ün son halini görenler şok oldu. Dansları ve şarkılarıyla bir döneme damga vuran Petek Dinçöz, tanınmaz hale geldi. Son paylaşımındaki değişikliği ile takipçilerini şaşkına çeviren Dinçöz, "İnşallah hasta değildir, tanıyamadım" gibi yorumlar aldı. 2 yıl önce iş insanı Serkan Kodaloğlu ile dünya evine giren Petek Dinçöz'ün İrfan Aslan Kodaloğlu adında bir erkek evladı var. Fit görünümü ile yıllara meydan okuyan 40 yaşındaki Petek Dinçöz'ün şimdiki hali sosyal medyaya bomba gibi düştü.