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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın mayokini şovu tepki aldı! Önce kızıyla mekik çekti ardından...

Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde farklı bir iş kolunda faaliyet göstereceğini açıklamıştı. Yaptığı yoğun spor çalışmaları sonrasında fit bir vücuda sahip olan Subaşı, tekstil sektörüne adım attı. Yaptığı tanıtım sonrasında bikinili pozlarına ağırlık veren Subaşı, bu defa yanında kızı Melisa varken çekilmiş karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Önce kızı Melisa ile mekik çektiği videoyu paylaşan, ardından da yine kızı ile kamera karşısına geçerek mayokinilerini takipçilerinin beğenisine sunan Şeyma Subaşı'na bir kısım, 'Kızını harcamışsın Şeyma' şeklinde tepki gösterdi. Her fırsatta spor yapmayı ihmal etmeyen Şeyma Subaşı'nın fit görünümü dikkat çekti.

28.06.2020 17:14 - Son Güncelleme: 28.06.2020 17:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





