Acun Ilıcalı'nın biricik sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın elbisesi dudak uçuklattı! Fiyatını duyan şaştı kaldı

Geçtiğimiz günlerde Arda Turan'ın kardeşinin düğününde boy gösteren çift, son olarak Dimitris Pelkas ile Kiveli Marda'nın Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilen muhteşem düğünde boy gösterdi.

Acun ile Çağla'nın pozları kısa sürede gündem oldu.

Düğünde derin yırtmaçlı bir elbise tercih eden Ayça Çağla Altunkaya'nın ve takım elbise giyen Acun Ilıcalı'nın tarzı sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilmedi. Altunkaya'nın giydiği elbisenin fiyatı 29 bin TL olduğu öğrenildi.

Güzelliği ile dikkat çeken Ayça Çağla Altunkaya ile sevgilisi Acun Ilıcalı'yı görenler, "Oo düğünlere gidilmeye başlanmış sizin düğün ne zaman?" yorumları yaptı.