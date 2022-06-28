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Acun Ilıcalı'nın biricik sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın elbisesi dudak uçuklattı! Fiyatını duyan şaştı kaldı

Acun Ilıcalı'nın biricik sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın elbisesi dudak uçuklattı! Fiyatını duyan şaştı kaldı
28.06.2022 18:04 - Son Güncelleme: 28.06.2022 18:04

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Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın düğün fotoğrafı ortalığı sallamıştı... 3 kez evlenen Acun ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirdi. Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı sevgilisi ile son dönemde düğünlerde boy gösteriyor. Önce Arda Turan'ın kardeşinin düğününde görüntülenen ikili son olarak geçtiğimiz akşam Dimitris Pelkas ile Kiveli Marda'nın Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilen muhteşem düğünde boy gösterdi. Sosyal medyaya bomba gibi düşen karede Ayça Çağla'nın elbisesi çok beğenilmişti... O elbisenin fiyatı dudak uçuklattı.

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Geçtiğimiz günlerde Arda Turan'ın kardeşinin düğününde boy gösteren çift, son olarak Dimitris Pelkas ile Kiveli Marda'nın Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilen muhteşem düğünde boy gösterdi.

Acun ile Çağla'nın pozları kısa sürede gündem oldu.

Düğünde derin yırtmaçlı bir elbise tercih eden Ayça Çağla Altunkaya'nın ve takım elbise giyen Acun Ilıcalı'nın tarzı sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilmedi. Altunkaya'nın giydiği elbisenin fiyatı 29 bin TL olduğu öğrenildi.

Güzelliği ile dikkat çeken Ayça Çağla Altunkaya ile sevgilisi Acun Ilıcalı'yı görenler, "Oo düğünlere gidilmeye başlanmış sizin düğün ne zaman?" yorumları yaptı.

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