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Aysun Kayacı yıllar sonra görüntülendi! Son hali dikkat çekti

Aysun Kayacı yıllar sonra görüntülendi! Son hali dikkat çekti
28.06.2022 17:59 - Son Güncelleme: 28.06.2022 17:59

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Bir dönemin gözde modellerinden biriydi Aysun Kayacı. Podyumların aranan mankenlerinden biri olan, o dönemin yıldız futbolcularından biri olan Emre Aşık'la yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen bir isimdi. Özellikle de 'benim oyumla, dağdaki çobanın oyu bir mi?' sözüyle Türkiye'nin hafızasına kazındı. 2012 yılında Efe Kapancı ile evlenip Londra'ya yerleşen Aysun Kayacı o gündür bugündür kayıp. Kayacı, yıllar sonra Dubai'de gelinlik provası yaparken görüntülendi. Zayıflığıyla dikkat çeken ünlü ismi görenler tanımakta güçlük çekti.

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