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Songül Karlı ve Acun Ilıcalı'nın fotoğrafı sosyal medyaya bomba gibi düştü! 'Evlenin'

Songül Karlı, bikinili fotoğrafları ile son günlerde adından sıkça söz ettirirken, 4 yıl önce Acun Ilıcalı ile çekilmiş bir fotoğrafı yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde dede olan Acun Ilıcalı'nın 4 yıl önceki halini görenler şaşırdı. Nedeni ise Ilıcalı'nın daha genç ve sakallı olmasıydı... 4 yıl içerisindeki değişimi ile dikkat çeken Acun Ilıcalı'nın Songül Karlı ile fotoğrafına bir sosyal medya kullanıcısından gelen yorum dikkat çekti. İşte bikini frikiki ile magazin gündeminden düşmeyen 46 yaşındaki Songül Karlı'nın, Acun Ilıcalı'nın kanatları altında çekildiği fotoğraf...

19.07.2020 19:53 - Son Güncelleme: 19.07.2020 19:55
Songül Karlı ve Acun Ilıcalı'nın fotoğrafı sosyal medyaya bomba gibi düştü! 'Evlenin'

Acun Ilıcalı ve son günlerin en çok konuşulan ismi Songül Karlı... 2016 yılında Acun Ilıcalı'nın kanalında 1.5 aylık bir serüvene imza atan Songül Karlı, bikini kazası ile geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 46 yaşındaki Songül Karlı, şimdi de 51 yaşındaki Acun Ilıcalı ile birlikte anıldı.

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Songül Karlı ve Acun Ilıcalı'nın fotoğrafı sosyal medyaya bomba gibi düştü! 'Evlenin'

Bikini kazasının ardından sosyal medya hesabı yakın takibe alınan Songül Karlı, 2016 yılında Acun Ilıcalı ile çekildiği fotoğrafla adından bir kez daha söz ettirdi.

Songül Karlı ve Acun Ilıcalı'nın fotoğrafı sosyal medyaya bomba gibi düştü! 'Evlenin'

Ilıcalı'nın samimi sarılışı sosyal medyada gündem olurken, Songül Karlı'nın takipçisinden gelen, 'Acun, Songül Karlı ile evlen' yorumu dikkat çekti. İşte 4 yıl önce Acun Ilıcalı ve Songül Karlı olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri...

Songül Karlı ve Acun Ilıcalı'nın fotoğrafı sosyal medyaya bomba gibi düştü! 'Evlenin'

Hadise

Songül Karlı ve Acun Ilıcalı'nın fotoğrafı sosyal medyaya bomba gibi düştü! 'Evlenin'
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