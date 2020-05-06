RAMAZAN İMSAKİYE
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Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın yeni fotoğrafları internete sızdı! 'Sarmaş dolaş deniz keyfi'

Acun Ilıcalı Survivor yarışması için gittiği Dominik'ten koronavirüs nedeni ile Türkiye'ye dönemiyor. Şeyma Subaşı'dan dünyaya gelen kızı Melisa ve kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi ile Dominik'te olan Acun Ilıcalı'nın fotoğrafları internete sızdı. Geçtiğimiz haftalarda arkadaş grubu ve sevgilisi ile sürat teknesinde fotoğraf paylaşan Ilıcalı bu kez Çağla Ayça Altunkaya ile baş başa. Sosyal medyaya görüntülerin düşmesinin ardından gündem olan Acun Ilıcalı kaç yaşında? Çağla Altunkaya'nın, Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'na benzemesi yeniden sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi.

06.05.2020 11:47 - Son Güncelleme: 06.05.2020 12:44
Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın yeni fotoğrafları internete sızdı! 'Sarmaş dolaş deniz keyfi'

Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın görüntüleri internete sızdı. Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile ilk fotoğrafını paylaştı. Kendisinden 30 yaş küçük Çağla Ayça Altunkaya ile geçtiğimiz yaz ayından bu yana birlikte olduğu bilinen Acun Ilıcalı, Survivor çekimleri için gittiği Dominik'te kızı Melisa ve sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile birlikte vakit geçiriyor.

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Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın yeni fotoğrafları internete sızdı! 'Sarmaş dolaş deniz keyfi'

'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasının 67'nci bölümünde, Acun Ilıcalı'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın yeni fotoğrafları internete sızdı! 'Sarmaş dolaş deniz keyfi'

'Survivor 2020'de haftanın büyük ödülünü kazanan gönüllüler takımı, jet skilerle ulaştıkları lüks malikanede ödülün bir parçası olan 80'ler partisi ile geç saatlere kadar doyasıya eğlendi.

Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın yeni fotoğrafları internete sızdı! 'Sarmaş dolaş deniz keyfi'

İletişim ödülü oyunu öncesinde konuşan Evrim Keklik, partide gecenin ilerleyen vakitlerine kadar dans edip şarkılar söylediklerini vurgularken, "Çok eğlendik, bizim için harikaydı" dedi.

Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın yeni fotoğrafları internete sızdı! 'Sarmaş dolaş deniz keyfi'

Malikanenin komşularının önemli isimler olduğunu belirten yarışmanın sunucusu ve yapımcısı Acun Ilıcalı, komşulardan birinden şikayet aldıklarını söyledi.

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