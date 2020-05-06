Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın yeni fotoğrafları internete sızdı! 'Sarmaş dolaş deniz keyfi'
Acun Ilıcalı Survivor yarışması için gittiği Dominik'ten koronavirüs nedeni ile Türkiye'ye dönemiyor. Şeyma Subaşı'dan dünyaya gelen kızı Melisa ve kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi ile Dominik'te olan Acun Ilıcalı'nın fotoğrafları internete sızdı. Geçtiğimiz haftalarda arkadaş grubu ve sevgilisi ile sürat teknesinde fotoğraf paylaşan Ilıcalı bu kez Çağla Ayça Altunkaya ile baş başa. Sosyal medyaya görüntülerin düşmesinin ardından gündem olan Acun Ilıcalı kaç yaşında? Çağla Altunkaya'nın, Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'na benzemesi yeniden sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi.
Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın görüntüleri internete sızdı. Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile ilk fotoğrafını paylaştı. Kendisinden 30 yaş küçük Çağla Ayça Altunkaya ile geçtiğimiz yaz ayından bu yana birlikte olduğu bilinen Acun Ilıcalı, Survivor çekimleri için gittiği Dominik'te kızı Melisa ve sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile birlikte vakit geçiriyor.