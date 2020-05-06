Haberler Galeri Magazin Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın yeni fotoğrafları internete sızdı! 'Sarmaş dolaş deniz keyfi'

Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın yeni fotoğrafları internete sızdı! 'Sarmaş dolaş deniz keyfi'

Acun Ilıcalı Survivor yarışması için gittiği Dominik'ten koronavirüs nedeni ile Türkiye'ye dönemiyor. Şeyma Subaşı'dan dünyaya gelen kızı Melisa ve kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi ile Dominik'te olan Acun Ilıcalı'nın fotoğrafları internete sızdı. Geçtiğimiz haftalarda arkadaş grubu ve sevgilisi ile sürat teknesinde fotoğraf paylaşan Ilıcalı bu kez Çağla Ayça Altunkaya ile baş başa. Sosyal medyaya görüntülerin düşmesinin ardından gündem olan Acun Ilıcalı kaç yaşında? Çağla Altunkaya'nın, Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'na benzemesi yeniden sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi.

06.05.2020 11:47 - Son Güncelleme: 06.05.2020 12:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





