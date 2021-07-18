Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı'nın yeğeninin doğum gününde yeni sevgilisiyle! Şeyma'dan atak gecikmedi sosyal medya çalkalandı

"FARKLI BİR HAYAT TARZINDAN HOŞLANIYOR"

Dürüst olmam gerekirse, ben bu kızı gerçekten sevdim, başka türlü ona yaptıklarımı yapmazdım. Ona iyi bir hayat verebilmek için elimden geleni yaptım. Ama o her detayı yayınladı, insanlara gösterdi, ortada yaşadı. Ve ben bundan hiç hoşlanmadım. Geçtiğimiz dört beş ay boyunca Instagram'a koyduğu hayat, Şeyma ve Melisa için gayet güzel bir hayattı. Onun bu tarzına saygı duymaktan başka bir şey yapmadım. Bu nedenle medyada hakkımda, kötü biri olduğuma, dolandırıcı olduğuma dair yazılanları okumak acı veriyor. Ona iyi davranmadığım, beni terk ettiği haberlerini okumak yaralıyor.