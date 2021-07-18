Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı'nın yeğeninin doğum gününde yeni sevgilisiyle! Şeyma'dan atak gecikmedi sosyal medya çalkalandı
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı'nın yeğeninin doğum gününde yeni sevgilisiyle! Şeyma'dan atak gecikmedi sosyal medya çalkalandı! Mısırlı Mohammed Alsaloussi'nin açıklamalarının ardından Şeyma Subaşı, ablası ve Acun Ilıcalı'dan şaşırtan paylaşımlar geldi. Önceki gün Subaşı'nın ablası Kübra, kızı Duru'nun 8. yaş gününü kutladı. Evde düzenlenen organizasyona Acun Ilıcalı ve kızı Melisa da katıldı. Paylaşımlarda dikkat çeken Ayça Çağla Altunkaya detayı gündeme bomba gibi düşerken, Şeyma'dan hamle gecikmedi. İşte gündeme bomba gibi düşen olay!
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı'nın yeğeninin doğum gününde yeni sevgilisiyle! Şeyma'dan atak gecikmedi sosyal medya çalkalandı! Son olarak sevgilisi Mısırlı Mohammed Alsaloussi'nin "Şeyma Subaşı ile ilişkiyi bitiren bendim, Şeyma'nın her ay ne kadar harcadığı ortada" açıklamasıyla gündeme gelen Subaşı, Meedo'nun açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü.
MEEDO NELER ANLATTI?
Şoke olmaktan ötesi yaşadıklarım. Bu benim hayatım değil. Tanınmak, bilinmek tercihim değil. Hayatını her zaman özel yaşamış biriyim. Hayatım boyunca ortalıklarda görünüp, hayatımı anlatma ihtiyacında olmadım. Bu benim için tamamen yeni bir durum. Bunların ortasında olduğum için üzgünüm.
"ŞEYMA'YLA İLİŞKİMİ BİTİREN BENDİM"
Ben kimseye zarar vermedim. Bu dünyada çıkıp, "Meedo bana zarar verdi, kötü bir şey yaptı" diyecek tek bir insan yok. Bu nedenle çok üzgünüm. Hatta daha da üzücü çünkü ilişkim bitti. Ve Şeyma ile ilişkinin bitmesini isteyen bendim. Medya, Şeyma'nın beni terk ettiğini, çünkü ona sahte takılar aldığımı, sahte bir yüzükle evlenme teklif ettiğimi yazdı. Hayır öyle olmadı, Şeyma'yla ilişkiyi bitiren bendim.
"FARKLI BİR HAYAT TARZINDAN HOŞLANIYOR"
Dürüst olmam gerekirse, ben bu kızı gerçekten sevdim, başka türlü ona yaptıklarımı yapmazdım. Ona iyi bir hayat verebilmek için elimden geleni yaptım. Ama o her detayı yayınladı, insanlara gösterdi, ortada yaşadı. Ve ben bundan hiç hoşlanmadım. Geçtiğimiz dört beş ay boyunca Instagram'a koyduğu hayat, Şeyma ve Melisa için gayet güzel bir hayattı. Onun bu tarzına saygı duymaktan başka bir şey yapmadım. Bu nedenle medyada hakkımda, kötü biri olduğuma, dolandırıcı olduğuma dair yazılanları okumak acı veriyor. Ona iyi davranmadığım, beni terk ettiği haberlerini okumak yaralıyor.