Haberler Video Magazin Videoları SON DAKİKA: <a href="/index/murat-ovuc?type=2" class="">Murat Övüç</a>'ün oğlundan bir skandal daha! Küfür ederek tabancayla defalarca ateş açan Burakcan bu kez de...

SON DAKİKA: Murat Övüç'ün oğlundan bir skandal daha! Küfür ederek tabancayla defalarca ateş açan Burakcan bu kez de...

SON DAKİKA: Murat Övüç'ün oğlundan bir skandal daha! Küfür ederek tabancayla defalarca ateş açan Burakcan bu kez de...
18.07.2021 11:54 - Son Güncelleme: 18.07.2021 11:55
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Murat Övüç'ün oğlundan bir skandal daha! Otomobilin camından küfür ederek tabancayla defalarca ateş açarken görüntüleri ortaya çıkan, sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, bu kez de araba kullanırken alkol aldığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. İşte Murat Övüç'ün oğlundan tepki çeken görüntü!


Otomobilin camından küfür ederek tabancayla defalarca ateş açarken görüntüleri ortaya çıkan, sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, bu kez de araba kullanırken alkol aldığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, yine bir skandala imza attı. Daha önce silahla kullandığı aracın camından çevreye ateş ederek trafikte adeta terör estiren Burakcan Övüç, ateş açtığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Paylaştığı görüntüler nedeniyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Övüç, bu kez de araba kullandığı sırada alkol alarak trafikte dehşet saçtı.

Övüç'ün araba kullandığı sırada alkol aldığı anları beraberindeki arkadaşı cep telefonu ile görüntüledi. Burakcan Övüç ise o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde, Övüç ve beraberindeki arkadaşının yüksek sesle müzik dinleyerek alkol aldıkları yer alıyor.

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