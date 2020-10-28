Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa 1 yaş daha büyüdü! Acun paylaştı gözler Şeyma'yı aradı...

Son dönemde Ayça Çağla Altunkaya ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Acun Ilıcalı, bu kez kızı Melisa ile gündeme geldi. 2013 yılında dünyaya gelen küçük kızı Melisa Ilıcalı'nın doğum gününü kutlayan Acun Ilıcalı, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafların altına, "Canım kızım bugün 1 yaş daha büyüdü, onu yerim" notunu yazdı. Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini Şeyma Subaşı'yla yaptı. Ilıcalı'nın 3 evliliğinden 4 kızı bulunuyor. 51 yaşındaki Acun Ilıcalı, büyük kızı Banu'dan da bir toruna sahip...