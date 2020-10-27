Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa 1 yaş daha büyüdü! Acun paylaştı gözler Şeyma'yı aradı...
Son dönemde Ayça Çağla Altunkaya ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Acun Ilıcalı, bu kez kızı Melisa ile gündeme geldi. 2013 yılında dünyaya gelen küçük kızı Melisa Ilıcalı'nın doğum gününü kutlayan Acun Ilıcalı, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafların altına, "Canım kızım bugün 1 yaş daha büyüdü, onu yerim" notunu yazdı. Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini Şeyma Subaşı'yla yaptı. Ilıcalı'nın 3 evliliğinden 4 kızı bulunuyor. 51 yaşındaki Acun Ilıcalı, büyük kızı Banu'dan da bir toruna sahip...
27.10.2020 17:40
- Son Güncelleme: 27.10.2020 17:51
Acun Ilıcalı Instagram'dan Şeyma Subaşı'dan dünyaya gelen kızı Melisa Ilıcalı ile fotoğraflarını paylaşarak doğum gününü kutladı. Kızı Melisa'nın doğum gününü, 'Canım kızım bugün 1 yaş daha büyüdü, onu yerim' notuyla paylaşan 51 yaşındaki Ilıcalı'nın 4 kızı ve bir kız torunu var. Daha önce 3 evlilik yapan Acun Ilıcalı'nın son evliliği Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı ile gerçekleşti ancak çift 1 yıl evli kaldıktan sonra yollarını 2018 yılında ayırma kararı aldı.
Daha önce kızıyla yaptığı paylaşımları beğenen Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'nın paylaşımına yorum yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.
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