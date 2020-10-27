Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa 1 yaş daha büyüdü! Acun paylaştı gözler Şeyma'yı aradı...

Acun Ilıcalı Instagram'dan Şeyma Subaşı'dan dünyaya gelen kızı Melisa Ilıcalı ile fotoğraflarını paylaşarak doğum gününü kutladı. Kızı Melisa'nın doğum gününü, 'Canım kızım bugün 1 yaş daha büyüdü, onu yerim' notuyla paylaşan 51 yaşındaki Ilıcalı'nın 4 kızı ve bir kız torunu var. Daha önce 3 evlilik yapan Acun Ilıcalı'nın son evliliği Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı ile gerçekleşti ancak çift 1 yıl evli kaldıktan sonra yollarını 2018 yılında ayırma kararı aldı.