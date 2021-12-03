Haberler Magazin Videoları ‘Açıldıkça açıldı’ Simge Sağın’ın cesur kıyafeti ve düzgün fiziğiyle sosyal medyayı ikiye böldü!

‘Açıldıkça açıldı’ Simge Sağın’ın cesur kıyafeti ve düzgün fiziğiyle sosyal medyayı ikiye böldü!

‘Açıldıkça açıldı’ Simge Sağın’ın cesur kıyafeti ve düzgün fiziğiyle sosyal medyayı ikiye böldü!
03.12.2021 10:08
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Simge Sağın'ın cesur kıyafeti sosyal medyayı ikiye böldü! Konser maratonuna devam eden Simge Sağın, çok konuşulan sahne kıyafetlerine bir yenisini daha ekledi. Sadece göğüslerini kapattığı üstüyle sahneye çıkan ünlü şarkıcı, konserden karelerini Instagram hesabında yayınladı. Sağın'ın takipçileri tarafından yoğun ilgi gören paylaşımı, sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı şarkıcıya beğeni yağdırırken bir kısmı eleştirdi. Ünlü şarkıcının bir takipçisi ise "Bu da açıldıkça açıldı" yorumunda bulundu. İşte Simge Sağın'ın çok konuşulan sahne kostümü...

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Simge Sağın’ın cesur kıyafeti sosyal medyayı ikiye böldü! Sadece göğüslerini kapattığı üstüyle çok konuşuldu ‘Bu da açıldıkça açıldı’

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