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93 kilo veren Pelin Öztekin bikinisini giydi tatil pozunu verdi!

93 kilo veren Pelin Öztekin bikinisini giydi tatil pozunu verdi!
14.07.2021 10:31
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93 kilo veren Pelin Öztekin bikinisini giydi tatil pozunu verdi! 4 ay önce babası Rasim Öztekin'in acı haberiyle sarsılan Pelin Öztekin, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabında yaptığı bikinili paylaşımla olay olmuştu. Rasim Öztekin'in ardından büyük bir yıkım yaşayan Pelin Öztekin'in tatil pozu, sosyal medyayı ikiye bölmüştü. Verdiği 93 kilo ile fit bir görünüme kavuşan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı bikinili paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Rengarenk bikinisi ile denizde verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Pelin Öztekin'in o paylaşımı…


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