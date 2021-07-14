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93 kilo veren Pelin Öztekin bikinisini giydi tatil pozunu verdi! Sosyal medya çalkalandı herkes onu konuştu

93 kilo veren Pelin Öztekin bikinisini giydi tatil pozunu verdi! 4 ay önce babası Rasim Öztekin'in acı haberiyle sarsılan Pelin Öztekin, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabında yaptığı bikinili paylaşımla olay olmuştu. Rasim Öztekin'in ardından büyük bir yıkım yaşayan Pelin Öztekin'in tatil pozu, sosyal medyayı ikiye bölmüştü. Verdiği 93 kilo ile fit bir görünüme kavuşan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı bikinili paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Rengarenk bikinisi ile denizde verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Pelin Öztekin'in o paylaşımı…

14.07.2021 01:30 - Son Güncelleme: 14.07.2021 01:30
93 kilo veren Pelin Öztekin bikinisini giydi tatil pozunu verdi! Sosyal medya çalkalandı herkes onu konuştu

4 ay önce babası Rasim Öztekin'in acı haberiyle sarsılan Pelin Öztekin, geçen haftalarda tatil pozunu sosyal medya hesabında yayınlayarak 'hayat devam ediyor' mesajı vermişti.

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93 kilo veren Pelin Öztekin bikinisini giydi tatil pozunu verdi! Sosyal medya çalkalandı herkes onu konuştu

Pelin Öztekin'in siyah bikinisi ile verdiği poza çok sayıda yorum gelmişti. Bazı kullanıcılar Ne çabuk unutuldu babanız da böyle pozlar veriyorsunuz" yorumunda bulunurken bazıları oyuncunun paylaşımında yanlış bir şey olmadığını savunmuştu.

93 kilo veren Pelin Öztekin bikinisini giydi tatil pozunu verdi! Sosyal medya çalkalandı herkes onu konuştu

Bikinili pozuyla uzun süre gündem olan Pelin Öztekin, sosyal medya hesabında yaptığı tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

93 kilo veren Pelin Öztekin bikinisini giydi tatil pozunu verdi! Sosyal medya çalkalandı herkes onu konuştu

Ünlü oyuncu, rengarenk bikinisi ile denizde verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

93 kilo veren Pelin Öztekin bikinisini giydi tatil pozunu verdi! Sosyal medya çalkalandı herkes onu konuştu

Öztekin'in paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.