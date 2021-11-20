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80’li yıllarda fırtınalar estiriyordu! Harika Avcı zor durumuna rağmen emekliliği reddetti! Evinin kirasını ödemek için...

80’li yıllarda fırtınalar estiriyordu! Harika Avcı zor durumuna rağmen emekliliği reddetti! Evinin kirasını ödemek için...
20.11.2021 10:46
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Kemal Sunal’la birlikte rol aldığı İyi Aile Çocuğu filmiyle sanat dünyasına adım atan şarkıcı ve oyuncu Harika Avcı, 80’li yıllarda fırtınalar estirmişti. Harika Avcı, son dönemlerde ise yaşadığı maddi zorluklar ve ev kirasını bile ödeyemediği yönündeki iddialarla gündeme gelmişti. Ev kirasını bir hayranının ödediği öne sürülen 61 yaşındaki sanatçı hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Avcı’nın zor durumda olmasına rağmen ‘Ya duyulursa’ diyerek emekli olmayı reddettiği öne sürüldü. Öte yandan Selin Ciğerci ile ilgili bir iddia da dikkat çekti. İşte detaylar...

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80'li yıllara damga vuran Harika Avcı'nın bir süredir maddi konularda zorluk çektiği, ev kirasını ödeyemediği iddia edilmişti.

Bir pansiyona yerleştirilen Harika Avcı'nın borçlarını bir iş insanı ile hayranının ödediği basına yansımıştı. Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci de Harika Avcı'nın ev kirasını ödemek için sanatçıya ulaşmaya çalıştığı ancak ulaşamadığı öğrenilmişti.

EMEKLİLİĞİ REDDETTİ!
magazinsortie'nin haberine göre; Harika Avcı'nın emekliliği reddettiği öğrenildi. Sanatçının ev kirasını ödeyen iş insanı, Harika Avcı'nın emeklilik işlemleri için resmi görüşmeler yaptığı, Avcı'nın da "Ya duyulursa" diyerek bu durumu kabul etmediği belirtildi.

Harika Avcı emekliliği kabul etmesi durumunda 5 bin TL emekli maaşı alacağı öğrenildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK!
Öte yandan Harika Avcı'nın evinde bulunan 1 milyon 568 bin lirasını çaldığı iddiasıyla yargılanan hizmetli Sunay Y., bu kez de Avcı'yı yaraladığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkacak.

"DURUP DURURKEN SALDIRDI"
Avcı, ifadesinde yaşanan olayı şöyle anlattı: "Para çalındıktan bir gün sonra hizmetlim eve gelmedi. Aradığımda ise telefonları açmadı. Ben kendisini 'Gel konuşalım' diyerek ikna ettim. Eve geldiğinde çok sinirli ve agresifti. Durup dururken üzerime saldırıp beni darbetmeye çalıştı. İki dizimden ve sağ elimden yaraladı, ön dişimin çatlamasına sebep oldu. Bu nedenle hastaneye giderek darp raporu aldım. Paranın yerini hizmetlimden başka kimse bilmiyordu" sözleriyle anlattı.

"PARAYI ÇALMADIM, BANA İFTİRA ATILDI"
Hizmetli Sunay Y., parayı çalmadığını, kendisine iftira atıldığını, aslında Avcı tarafından kendisinin darp edildiğini ileri sürerek suçlamaları reddetmişti.

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Sunay Y. hakkında 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçu kapsamında 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlemişti.

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