75 yaşındaki Sevim Yıldırım'ı kim öldürdü? Boğazı sıkılarak öldürüldüğü ortaya çıktı! Fuhuş iddiası şaşkınlık yarattı: Yaşlı kişilerle ilişkiye giriyor

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında izleyenleri dumura uğratan bir olay yaşandı. Çankırı'da pirinç tarlasında ölü olarak bulunan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım'ın kızları, annelerinin ölümünün ardındaki gerçeği öğrenmek için Müge Anlı stüdyolarına geldi. Kız kardeşler, erkek kardeşleri Ergün'ün para için annelerini öldürmüş olabileceğini ileri sürdü. Olaya ilişkin yayına bağlanan tanıkların ifadesi ise şaşkınlık yarattı. Tanıklar, Ergün'ün sevgilisi Asiye'nin yaşlı insanlarla para karşılığı ilişkiye girdiğini söylerken, Sevim Yıldırım'ın ise boğazının sıkılarak öldürüldüğü ortaya çıktı! İşte tüm detaylar...
Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Sevim Yıldırım'ın şüpheli ölümü araştırılmaya devam ediliyor. Programın 25 Mart tarihli bölümünde yayına bağlanan gizli bir tanık çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz günlerde Asiye'nin oğlu Yusuf, Ergün'ün kendisini tehdit ederek, parasını aldığını iddia etmişti. Yayına bağlanan bir izleyici, bu iddiaları doğruladı.
ASİYE YAŞLI İNSANLARI MI DOLANDIRIYORDU?
İzleyici, 3-4 ay önce bir konuşmaya şahit olduğunu söyleyerek, "Asiye, yanımda oğlu ile konuştu. Oğluna aylık 10 bin TL atmasını söylüyordu. Atmazsa Ergün seni öldürecek diyordu. Asiye Hanım'ın yaşlı insanlarla birlikte olduğuna dair bir iddia daha var. Ergün Bey, emlakçı dükkanında yaşlı insanları topluyormuş. Kadınlara çarşaf giydirerek dükkana sokuyormuş. Birliktelik amacıyla yaşlı insanları dolandırıyorlarmış." dedi.