Beşinci Fon Kurulu Toplantısı yapıldı: 45 bin 745 yatırımcıya 40,5 milyar TL tasfiye ödemesi yapılacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında gerçekleştirilen Beşinci Fon Kurulu Toplantısı'nın ardından tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına ilişkin açıklama yapıldı. Üç portföy yönetim şirketindeki 66 fon kapsamında 45 bin 745 yatırımcıya toplam 40,5 milyar TL tutarındaki tasfiyenin hafta sonuna kadar tamamlanması hedeflenirken, konuya ilişkin kanun teklifinin 14 Ekim'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüleceği bildirildi.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel