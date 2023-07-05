Haberler Magazin Videoları 55'lik Hakan Ural'ın “3 numara” dediği kızı Gisela'ya bakın! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural paylaştı! “Güzelliği annesinden...”

55'lik Hakan Ural'ın “3 numara” dediği kızı Gisela'ya bakın! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural paylaştı! “Güzelliği annesinden...”

55'lik Hakan Ural'ın “3 numara” dediği kızı Gisela'ya bakın! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural paylaştı! “Güzelliği annesinden...”
05.07.2023 08:46

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Sibel Can ile 1988-1999 yılları arasında evli kalan Hakan Ural, Engincan Ural ile Melisa Ural'ı kucağına alarak genç yaşta baba oldu. 11 yıllık eşi Sibel Can'dan boşandıktan sonra gönlünü Ezgi Can Ural'a kaptıran Ural, 2005 yılında ikinci kez nikah masasına oturdu. Ural'ın bu evlilikten "3 numara" dediği Gisela adında bir kızı daha oldu. Ural'ın biricik kızı Gisela, ablası Melisa Ural'ın paylaşımıyla gündeme geldi. Gisela'nın son halini görenler hayran kalırken "Güzelliği annesinden" yorumunda bulundu. İşte Melisa Ural'ın o paylaşımı...

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