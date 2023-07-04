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Haberler Magazin 55'lik Hakan Ural'ın “3 numara” dediği kızı Gisela'ya bakın! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural paylaştı! “Güzelliği annesinden...”

55'lik Hakan Ural'ın “3 numara” dediği kızı Gisela'ya bakın! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural paylaştı! “Güzelliği annesinden...”

Sibel Can ile 1988-1999 yılları arasında evli kalan Hakan Ural, Engincan Ural ile Melisa Ural'ı kucağına alarak genç yaşta baba oldu. 11 yıllık eşi Sibel Can'dan boşandıktan sonra gönlünü Ezgi Can Ural'a kaptıran Ural, 2005 yılında ikinci kez nikah masasına oturdu. Ural'ın bu evlilikten "3 numara" dediği Gisela adında bir kızı daha oldu. Ural'ın biricik kızı Gisela, ablası Melisa Ural'ın paylaşımıyla gündeme geldi. Gisela'nın son halini görenler hayran kalırken "Güzelliği annesinden" yorumunda bulundu. İşte Melisa Ural'ın o paylaşımı...

takvim.com.tr
04.07.2023 15:43 - Son Güncelleme: 04.07.2023 15:43
55’lik Hakan Ural’ın “3 numara” dediği kızı Gisela’ya bakın! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural paylaştı! “Güzelliği annesinden...”

11 sene aynı yastığa baş koyduğu şarkıcı Sibel Can ile yaptığı evlilikten Melisa Ural ve Engincan Ural adında iki evladı olan Hakan Ural, 2005 yılında Ezgi Can Ural ile nikah masasına oturdu.

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55’lik Hakan Ural’ın “3 numara” dediği kızı Gisela’ya bakın! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural paylaştı! “Güzelliği annesinden...”

Bu evlilikten Gisela adını verdiği bir kızı daha olan Ural, sosyal medya paylaşımlarından sık sık çocuklarıyla paylaşımda bulundu.

55’lik Hakan Ural’ın “3 numara” dediği kızı Gisela’ya bakın! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural paylaştı! “Güzelliği annesinden...”

Ünlü ismin çocukları da böylelikle sık sık adlarından söz ettirdi. Ural'ın"3 numara" dediği Gisela, bu kez ablası Melisa Ural'ın paylaşımıyla gündeme geldi.

55’lik Hakan Ural’ın “3 numara” dediği kızı Gisela’ya bakın! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural paylaştı! “Güzelliği annesinden...”

Gisela'nın son halini görenler hayran kalırken "Güzelliği annesinden" yorumunda bulundu.

55’lik Hakan Ural’ın “3 numara” dediği kızı Gisela’ya bakın! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural paylaştı! “Güzelliği annesinden...”

İşte Hakan Ural başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

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