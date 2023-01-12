5 yıllık ilişkiye nazar değdi! Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın cephesinden flaş gelişme!

7 yıllık ilişkilerini geçen ay noktalayan Bige Önal ve Aras Bulut İynemli'nin evlilik çıkmazına girdiği ve ayrılma kararı aldığı ortaya çıktı.

İkilinin ayrılığı magazin gündeminde büyük ses getirirken bir kötü haber de Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu çiftinden geldi. 4 yıllık ilişkileri sonlanan ikili, sosyal medyada ortak bir ayrılık açıklaması yayınladı.

İhanet iddialarıyla gündeme gelen Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu, yaptıkları ortak açıklamada ilişkilerinin bitme nedeninin aldatma olmadığını vurguladı.

5 YILLIK İLİŞKİYE NAZAR DEĞDİ

Şov dünyasındaki ayrılık rüzgarı bu kez Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'a yansıdı. Evlilik haberi beklenen çiftin cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın çiftinin 5 yıllık ilişkisine nazar değdi. Birsen Altundaş'ın haberine göre; son olarak Ebru Şahin'le jigolo adlı filmde başrol oynayan Ulusoy ile Sarışın ayrıldı.

İlişkilerinin zaman içinde yıprandığı konuşulan Ulusoy'un artık arkadaş ortamlarında tek başına katıldığı öğrenildi.

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'dan henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.