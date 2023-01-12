Haberler Magazin Videoları 5 yıllık ilişkiye nazar değdi! Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın cephesinden flaş gelişme!

5 yıllık ilişkiye nazar değdi! Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın cephesinden flaş gelişme!

5 yıllık ilişkiye nazar değdi! Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın cephesinden flaş gelişme!
12.01.2023 10:55 - Son Güncelleme: 12.01.2023 10:55

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:46
Yalı Çapkını 17. bölüm 2....
Magazin 00:52
Öpüşürken dili kopan Ciciş...
Magazin 00:51
İsmail Hacıoğlu’nun babası...
Magazin 00:26
Aslışah Alkoçlar karnı...
Magazin 04:17
Survivor 2023 yarışmacılarının...
Magazin 01:18
“Düzenli şekilde aldatıldım”...
Magazin 00:13
Yeni gelin Aslı Enver son...
Magazin 00:47
Alparslan Büyük Selçuklu 42....
Magazin 13:11
Kısmetse Olur Aşkın Gücü...
Magazin 09:03
"Milyon dolar" açıklaması...
Magazin 02:43
Dünyanın en yakışıklı...
Magazin 00:27
Popstar Mehtap’dan Lerzan...

Aras Bulut İynemli ile Bige Önal, 7 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz ay noktaladı. İkilinin ayrılığı magazin gündeminde büyük ses getirirken bir kötü haber de Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu çiftinden geldi. 4 yıllık ilişkileri sonlanan ikili, sosyal medyada ortak bir ayrılık açıklaması yayınladı. Şov dünyasındaki ayrılık rüzgarı bu kez Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'a yansıdı. Ünlü çift, hakkında ortaya atılan bir iddia sevenlerini şoke etti. İşte detaylar...

Magazin Videoları

7 yıllık ilişkilerini geçen ay noktalayan Bige Önal ve Aras Bulut İynemli'nin evlilik çıkmazına girdiği ve ayrılma kararı aldığı ortaya çıktı.

İkilinin ayrılığı magazin gündeminde büyük ses getirirken bir kötü haber de Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu çiftinden geldi. 4 yıllık ilişkileri sonlanan ikili, sosyal medyada ortak bir ayrılık açıklaması yayınladı.

İhanet iddialarıyla gündeme gelen Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu, yaptıkları ortak açıklamada ilişkilerinin bitme nedeninin aldatma olmadığını vurguladı.

5 YILLIK İLİŞKİYE NAZAR DEĞDİ
Şov dünyasındaki ayrılık rüzgarı bu kez Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'a yansıdı. Evlilik haberi beklenen çiftin cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın çiftinin 5 yıllık ilişkisine nazar değdi. Birsen Altundaş'ın haberine göre; son olarak Ebru Şahin'le jigolo adlı filmde başrol oynayan Ulusoy ile Sarışın ayrıldı.

İlişkilerinin zaman içinde yıprandığı konuşulan Ulusoy'un artık arkadaş ortamlarında tek başına katıldığı öğrenildi.

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'dan henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

SON DAKİKA