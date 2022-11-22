Haberler Magazin Videoları Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i bakın kim çıktı! Meğer Deli Yürek, Dudaktan Kalbe derken hep onu izlemişiz...

Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i bakın kim çıktı! Meğer Deli Yürek, Dudaktan Kalbe derken hep onu izlemişiz...

Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i bakın kim çıktı! Meğer Deli Yürek, Dudaktan Kalbe derken hep onu izlemişiz...
22.11.2022 12:57

OTOMATİK OYNAT

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Başrollerinde Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in yer aldığı, 1977 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım, Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı. İlyas'ın deri ceketinden Asya'nın al yazmasına her detayıyla adından söz ettiren filmin Samet karakterini canlandıran çocuk oyuncusu ise yıllar sonra gündem oldu. Türkan Şoray'ın oğlunu canlandıran Samet'in ve babasının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i Deli Yürek, Dudaktan Kalbe, Vizontele Tuuba gibi yapımlarda rol aldığı ortaya çıktı. Bakın yıllar önce küçük Samet'i canlandıran ve şimdilerde çok ünlü olan kadın oyuncu kimmiş...

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2014'te Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen halk oylamasında En İyi 100 Türk Filmi arasında 6. seçilen Selvi Boylum Al Yazmalım; konusuyla, kostümleriyle, oyuncularıyla ve replikleriyle yıllarca adından söz ettirdi.

"Sevgi emektir" repliğiyle hafızalara kazınan filmin Samet karakterini canlandıran çocuk oyuncusu ise yıllar sonra gündem oldu.

Türkan Şoray'ın oğlunu canlandıran Samet'in ve annesinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i Deli Yürek, Dudaktan Kalbe, Vizontele Tuuba gibi yapımlarda rol aldığı ortaya çıktı.

İşte Selvi Boylum Al Yazmalım'da Samet rolünü oynayan ünlü oyuncu ELİF İNCİ....

ELİF İNCİ, YEŞİLÇAM YILDIZI BİLAL İNCİ'NİN KIZI

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