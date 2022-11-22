Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i bakın kim çıktı! Meğer Deli Yürek, Dudaktan Kalbe derken hep onu izlemişiz...

Başrollerinde Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in yer aldığı, 1977 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım, Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı. İlyas'ın deri ceketinden Asya'nın al yazmasına her detayıyla adından söz ettiren filmin Samet karakterini canlandıran çocuk oyuncusu ise yıllar sonra gündem oldu. Türkan Şoray'ın oğlunu canlandıran Samet'in ve babasının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i Deli Yürek, Dudaktan Kalbe, Vizontele Tuuba gibi yapımlarda rol aldığı ortaya çıktı. Bakın yıllar önce küçük Samet'i canlandıran ve şimdilerde çok ünlü olan kadın oyuncu kimmiş...