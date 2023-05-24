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5 aylık evliliği biten Hadise’nin nişan pozu olay oldu! Murda ile o karesine ilk yorum Seda Sayan’dan!

5 aylık evliliği biten Hadise’nin nişan pozu olay oldu! Murda ile o karesine ilk yorum Seda Sayan’dan!
24.05.2023 09:19 - Son Güncelleme: 24.05.2023 09:20

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Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan Hadise, Mehmet Dinçerler ile yaşadığı aşkla sık sık adından söz ettirmişti. Uzun bir süre sevgili kaldığı Mehmet Dinçerler ile nişan yapan ve daha sonra dünyaevine giren Hadise'nin mutluluğu kısa sürmüş ve düğüne dair henüz herhangi bir kare yayınlanmadan şarkıcının boşanma haberleri yapılmıştı. 5 aylık evliliği 5 dakikada biten Hadise'nin boşanmasıyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmış ve bunlardan biri Murda ile arasındaki samimiyet olarak gösterilmişti. Yeni şarkılarıyla büyük ilgi gören Hadise ile Murda, verdikleri bir pozla yeniden gündeme geldi ve eski defterlerin yeniden açılmasına neden oldu. İkilinin akıllara Mehmet Dinçerler'i getiren fotoğrafa Seda Sayan da tepkisiz kalamadı. İşte detaylar...

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